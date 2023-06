कर्नाटक: बेंगलुरु एयरपोर्ट पर खंभे से टकराई शटल बस, 10 लोग हुए घायल, जांच शुरू

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलुरु हवाई अड्डे पर एक बस के एक बोल से टकरा जाने के कारण 10 लोग घायल हो गए है। बस का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई बस को देखा जा सकता है। दरअसल, एक शटल बस के एयरपोर्ट के बाहर एक पोल से टकरा जाने के कारण यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह 5:15 बजे हुआ है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह हादसा बस के नियंत्रण खो देने के कारण हुई है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से यह साफ नहीं हो पाया है कि नियंत्रण खो देने के कारण या फिर किसी अन्य कारयण यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार, यह बस एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के बीच चल रही थी।

Bengaluru Airport shuttle bus crashes into pole, 10 passengers injured including child. Bus driver was suspected of sleeping behind the wheel. All injured out of danger. Incident at 5.15 am today when bus was transporting flyers from T2 to T1 @BLRAirport

