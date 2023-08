Shatrujeet Singh Kapoor: हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर, आरसी मिश्रा और मोहम्मद अकील को पीछे छोड़ा, जानें कौन हैं

Highlights पूर्व पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल का कार्यकाल 15 अगस्त को समाप्त हो गया। आर. सी. मिश्रा, मोहम्मद अकील दोनों ही 1989 बैच के अधिकारी हैं। एस. कपूर 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी शत्रुजीत कपूर को बुधवार को राज्य का नया पुलिस प्रमुख नियुक्त किया। कपूर ने पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। पूर्व पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल का कार्यकाल 15 अगस्त को समाप्त हो गया।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के एक पैनल ने पिछले सप्ताह हरियाणा कैडर के तीन आईपीएस अधिकारियों के नाम चुने थे, जिसमें से एक को राज्य सरकार ने पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया। जिन तीन आईपीएस अधिकारी के नाम चयनित किए गए थे उनमें आर. सी. मिश्रा, मोहम्मद अकील और शत्रुजीत कपूर शामिल हैं।

