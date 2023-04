शरद पवार संग हुई बातचीत को लेकर संजय राउत का दावा- उन्होंने कहा कि NCP को तोड़ने के लिए बनाया जा रहा दबाव

Highlights राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस राज्य में विपक्षी महा विकास अघाड़ी के घटक हैं। राउत ने पवार के हवाले से कहा, "एनसीपी विधायक दबाव में हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है।" राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों में वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है।

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने हाल ही में उनसे कहा था कि जिस तरह से ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू और पुलिस की मदद से शिवसेना को तोड़ा गया था, उसी तरह अब राकांपा को तोड़ने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एएनआई के अनुसार, राउत ने पवार के हवाले से कहा, "एनसीपी विधायक दबाव में हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है।"

उन्होंने ये भी कहा, "उन्हें धमकाया जा रहा है। कुछ लोग दबाव में पार्टी छोड़ सकते हैं लेकिन एनसीपी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी।"

हाल ही में राउत ने पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक कॉलम 'रोखठोक' में दावा किया, "(शरद) पवार ने उद्धव ठाकरे से उनकी बैठक (मंगलवार को) के दौरान कहा कि कोई भी पाला बदलना नहीं चाहता। लेकिन, परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। अगर कोई व्यक्तिगत निर्णय लेता है छोड़ना, यह उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन एक पार्टी के तौर पर हम कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे।"

When we met (with Sharad Pawar), he said that the manner in which Shiv Sena was fragmented with the help of CBI, ED, EOW and Police pressure is now being used to fragment NCP. There is pressure. Threats are being made but the party as a whole will not go with BJP. A few people,…