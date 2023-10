इंडिया ब्लॉक की अगली योजना पर चर्चा के लिए शरद पवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से मुलाकात की

Highlights एनसीपी प्रमुख की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली सूत्रों ने बताया कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक की अगली बैठक की योजना भी बनाई मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने X पर लिखा, हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं

नई दिल्ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ-साथ राहुल गांधी से मुलाकात की। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया की आगे की योजना पर चर्चा की, जिसकी आखिरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी।

सूत्रों ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि विपक्षी गुट की मुंबई से बैठक नहीं हुई है और जल्द ही बैठक होने की संभावना है। तीनों नेताओं ने वर्तमान राजनीतिक स्थिति और गठबंधन के लिए आगे की राह पर चर्चा की, जो आगामी विधानसभा और आम चुनावों में भाजपा से मुकाबला करना चाहता है। मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली।

सूत्रों ने बताया कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक की अगली बैठक की योजना भी बनाई। खड़गे ने बाद में एक्स पर पवार के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट कीं और कहा, "देश के लोगों की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए आज श्री राहुल गांधी जी के साथ राकांपा अध्यक्ष श्री शरद पवार जी से मुलाकात की।" उन्होंने इंडिया ब्लॉक की टैगलाइन 'जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया' का इस्तेमाल करते हुए कहा, ''हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं।''

पवार ने एक्स पर बैठक की अपनी तस्वीरें भी पोस्ट कीं और कहा, "कांग्रेस अध्यक्ष सांसद मलिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक में सांसद राहुल गांधी, राकांपा विधायक जितेंद्र अवहाद और कांग्रेस सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सप्पल भी मौजूद थे।"

Paid a courtesy visit to INC President MP Malikarjun Kharge at his residence. MP Rahul Gandhi, NCP MLA Jitendra Awhad and Gurdeep Sapal, INC CWC Member were also present for the meeting. pic.twitter.com/k67eUa9TsK