येदियुरप्पा के बेटे और पार्टी विधायक बीवाई विजयेंद्र को कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया

बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र येदियुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने नलिन कतील का स्थान लिया है। शुक्रवार को पार्टी की ओर से जारी नियुक्ति पत्र के मुताबिक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे विजयेंद्र को तत्काल प्रभाव से नया राज्य प्रभारी नियुक्त किया है। यह घटनाक्रम अगले साल के मध्य में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सामने आया है।

भाजपा ने एक बयान में कहा, “भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश मोती ने विधायक श्री विजयेंद्र येदियुरप्पा को कर्नाटक भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह कार्बन डाइऑक्साइड प्रभाव से लागू होता है।”

हाल के संसदीय चुनाव में, विजयेंद्र ने हंटरपुरा ट्रैक्टर क्षेत्र से विधायक के रूप में जीत हासिल की, जिसका प्रतिनिधित्व कभी उनके पिता ने किया था। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक दक्षिण राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता (एलोपी) की घोषणा नहीं की है, जहां उन्होंने अपनी सीट पर नामांकन खो दिया है।

राजनीति छोड़ने के बाद, बीएस येदियुरप्पा ने विधानसभा चुनाव के दौरान भगवा पार्टी को सत्ता बरकरार रखने में मदद करने के लिए राज्य भर में भाजपा का व्यापक प्रचार किया था। उन्होंने अपने बेटे के लिए हंटरपुरा में प्रचार भी किया और अपने निर्वाचन क्षेत्र के विशाल बहुमत से जीत हासिल करने के लिए बीवाई विजयेंद्र से मदद करने का आग्रह किया।

