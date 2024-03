महिला विरोधी कांग्रेस नेता के बयान पर भड़कीं सायना नेहवाल, कहा- ऐसे बयान कांग्रेस के नारे "लड़की हूं लड़ सकती हूं" के बिल्कुल उल्टा

Highlights दावणगेरे दक्षिण के कांग्रेस विधायक शिवशंकरप्पा ने दावणगेरे से भाजपा उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वर का अपमान किया कांग्रेस विधायक ने कहा था, वे (महिलाएं) केवल रसोई में खाना बनाना जानती हैं नेहवाल ने गायत्री के खिलाफ की गई लैंगिक टिप्पणी के लिए कर्नाटक के राजनेता की आलोचना की

नई दिल्ली: बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने महिलाओं को अपमानित करने और उन्हें रसोई तक सीमित रखने के लिए कहने के लिए कांग्रेस नेता शमनूर शिवशंकरप्पा पर निशाना साधा। हाल ही में, दावणगेरे दक्षिण के 92 वर्षीय मौजूदा विधायक शिवशंकरप्पा ने दावणगेरे से भाजपा उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वर का अपमान किया और कहा, "वे (महिलाएं) केवल रसोई में खाना बनाना जानती हैं।" एक्स पोस्ट पर शनिवार को नेहवाल ने गायत्री के खिलाफ की गई लैंगिक टिप्पणी के लिए कर्नाटक के राजनेता की आलोचना की और कहा कि ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी के नारे "लड़की हूं, लड़ सकती हूं" के बिल्कुल विपरीत हैं।

नेहवाल ने लिखा, "महिलाओं को रसोई तक ही सीमित रहना चाहिए - ऐसा कर्नाटक के एक शीर्ष नेता शमनूर शिवशंकरप्पा जी ने कहा है। दावणगेरे से भाजपा की उम्मीदवार गायत्री सिद्धेश्वरा जी पर इस तरह के कामुक कटाक्ष की उस पार्टी से कम से कम उम्मीद की जाती है जो कहती है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं।"

“Woman should be restricted to the kitchen"- This is what a top Karnataka leader Shamanur Shivashankarappa ji has said . This sexist jibe at @bjp4india candidate from Davanagere Gayathri Siddeshwara ji is least expected from a party that says Ladki Hoon Lad Sakti Hoon



When I…