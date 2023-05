सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को दी चेतावनी, कहा- 'इस महीने के अंत तक हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो...'

Highlights सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का समापन हुआ सचिन पायलट ने सरकार को दिया अल्टीमोटम कहा- इस महीने के अंत तक हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो होगा बड़ा आंदोलन

जयपुर: सोमवार (15 मई) को कांग्रेस नेता सचिन पायलट की राजस्थान में निकाली गई जन संघर्ष यात्रा का आखिरी दिन था। जयपुर में अपनी 'जन संघर्ष यात्रा' के समापन से पहले राजस्थानकांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने कहा कि अगर इस महीने के अंत तक हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो मैं पूरे प्रदेश में जनता के साथ 'आंदोलन' करूंगा। हम जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे।

#WATCH | If our demands are not by the end of this month, then I will hold an 'andolan' with the public in the entire state. We will continue to raise the issues of the public: Rajasthan Congress MLA Sachin Pilot before the conclusion of his 'Jan Sangharsh Yatra' in Jaipur pic.twitter.com/jSjiEXTUkA