"हमारे देश में कभी ऐसे मुद्दों पर युद्ध नहीं हुए...", इजरायल-हमास जंग पर बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने हमास और इजरायल युद्ध को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस देश में एक धर्म और संस्कृति है जो सभी संप्रदायों और आस्थाओं का सम्मान करती है क्योंकि यहां हिंदू धर्म है।

नागपुर के एक स्कूल में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, भागवत ने कहा, “इस देश में, एक धर्म और संस्कृति है जो सभी संप्रदायों और विश्वासों का सम्मान करती है। वह धर्म है हिंदू धर्म यह हिंदुओं का देश है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अन्य सभी (धर्मों) को अस्वीकार करते हैं। एक बार जब आप हिंदू कह देंगे तो यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुसलमानों को भी सुरक्षा मिली हुई है, ऐसा सिर्फ हिंदू ही करते हैं, ऐसा सिर्फ भारत ही करता है दूसरों ने ऐसा नहीं किया है।”

