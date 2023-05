वीडियो: ब्राह्मणों पर आरजेडी नेता का विवादित बयान, कहा- "रूस से आए हैं सभी ब्राह्मण...जैसे वहां से भगाए गए थे वैसे यहां से भगाना होगा"

पटना: आरजेडी (RJD) के पूर्व विधायक यदुवंश कुमार यादव (Yaduvansh Kumar Yadav) ने ब्राह्मणों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत का एक भी ब्राह्मण देश का नहीं है बल्कि इनके डीएनए की जांच हुई है और यह खुलासा हुआ है कि ये मूल रूप से रूस या अन्य यूरोपीय देश के है।

बता दें कि यादव ने यह बयान जिले के निर्मली में डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन पर एक परिचर्चा के दौरान दी है। वे 29 अप्रैल को यहां पर आए थे और यह बयान दिया था। यही नहीं इस दौरान उन्होंने देश ब्राह्मणों को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों द्वारा ही देश को बांटा जा रहा है और हम में झगड़ा लगाया जा रहा है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें आरजेडी नेता को ब्राह्मणों के बारे में बोलते हुए देखा गया है। उन्होंने कहा है कि "यादव समुदाय वह है जो मूल रूप से इस देश से है। डीएनए परीक्षण से पता चलता है कि कोई भी ब्राह्मण इस देश का नहीं है और रूस और अन्य यूरोपीय देशों से हैं और अब वो यहां बस गए हैं। ब्राह्मण हमें विभाजित करने और शासन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन्हें यहां से भगा देना चाहिए।"

#WATCH | "The DNA test shows no Brahmins belong to this country and are from Russia and now have settled here. Brahmins are trying to divide us and rule. We should chase them away from here," said RJD leader Yaduvansh Kumar Yadav in Bihar's Supaul yesterday pic.twitter.com/e2AOUPZTx1