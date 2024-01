Republic Day 2024: कर्तव्य पथ की परेड में मणिपुर की झांकी में दिखी 'नारी शक्ति' की झलक, जानें क्यों खास रही ये झांकी

Republic Day 2024: जातीय हिंसा की मार झेल रहा भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की झांकी गणतंत्र दिवस समारोह में दिखाई गई। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मणिपुर की झांकी का अद्भुद नजारा सबने देखा। मणिपुर की झांकी में इस बार इंफाल स्थित एक अद्वितीय, केवल महिलाओं के लिए बाजार का प्रदर्शन किया।

झांकी में एक महिला को राज्य की लोकटक झील से कमल के डंठल इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है, जो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़े जल निकायों में से एक है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए मणिपुर की झांकी, 'थम्बलगी लंगला' या मेइतिलोन में लोटस थ्रेड्स ने राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित किया।

'इमा कीथेल', जिसका स्थानीय भाषा में नाम 'मदर्स मार्केट' है, राज्य की राजधानी इम्फाल के केंद्र में स्थित है, और यह एकमात्र बाजार है जो पूरी तरह से महिला व्यापारियों द्वारा चलाया जाता है। लगभग 500 साल पहले स्थापित, यह विभिन्न प्रकार के उत्पाद बेचने वाली लगभग 5000-6000 महिला विक्रेताओं की मेजबानी करता है और उनके पुरुष समकक्षों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है। यह पूरी तरह से महिलाओं द्वारा चलाया और प्रबंधित किया जाता है और कथित तौर पर यह दुनिया का सबसे बड़ा महिला बाजार है।

#WATCH | Manipur showcases its 'Nari Shakti' with 'Ima Keithel', the 500-year-old market, one and only in the world run entirely by women#RepublicDay2024pic.twitter.com/tTYJ1AYkiN