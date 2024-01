Ram Mandir: यह संघ का कार्यक्रम है..., प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी नहीं होंगे शामिल, कांग्रेस ने कहा-निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं...

Highlights अर्द्धनिर्मित मंदिर का चुनावी लाभ के लिए उद्घाटन किया जा रहा है। उद्घाटन चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। भाजपा तथा आरएसएस के आयोजन के इस निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं।

Ram Mandir pran pratishtha: कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ ने राम मंदिर को एक ‘राजनीतिक परियोजना’ बना दिया है।

Congress president & LoP Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi and Leader of Congress in Lok Sabha Adhir Ranjan Chowdhury decline the invitation "to what is clearly an RSS/BJP event": Jairam Ramesh, General Secretary… pic.twitter.com/REc503PBVv