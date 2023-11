Rajouri Encounter: पाकिस्तान अब अपने रिटायर्ड फौजियों को आतंकी बनाकर भेज रहा, सेना ने कहा- आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग, 20 से 25 आतंकवादी सक्रिय, देखें वीडियो

Highlights आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। कड़ा मुकाबला सहन करने के अतिरिक्त अपने जवानों व अफसरों को खोना पड़ा है। राजौरी के कालाकोट में शहीद हुए सेना के जवानों व अफसरों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

Rajouri Encounter: जम्मू कश्मीर में सेना को आतंकवाद का सफाया करने में अब फिर से कड़ी मेहनत करनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने अब अपने रिटायर्ड फौजियों को आतंकी बना प्रदेश में भेजना आरंभ किया है। सेना मानती है कि ऐसा होने से आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग एक नए मोड़ पर पहुंच गई है।

VIDEO | A huge cache of arms and ammunition was recovered from the two terrorists who were neutralised by the security forces during an encounter in Jammu and Kashmir's Rajouri yesterday. pic.twitter.com/sLfmDTcohq

सेना की उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेन्द्र दिवेद्धी ने आज इसे माना है कि प्रदेश में मारे गए कई विदेशी आतंकियों की पृष्ठभूमि की जांच के दौरान यह जानकारी मिली है कि वे पाक सेना में काम कर चुके हैं। उनका कहना था कि इसलिए ऐसे आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उन्हें कड़ा मुकाबला सहन करने के अतिरिक्त अपने जवानों व अफसरों को खोना पड़ा है।

सेना कमांडर शुक्रवार सुबह जम्मू में राजौरी के कालाकोट में शहीद हुए सेना के जवानों व अफसरों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सेना प्रदेश में सक्रिय सभी आतंकियों को मार गिराएगी। उनके अनुमान के मुताबिक, राजौरी और पुंछ के साथ लगते इलाकों में अभी भी 20 से 25 आतंकवादी सक्रिय हो सकते हैं।

VIDEO | "We found that some of the terrorists were retired (Pakistan) soldiers. As there are no local recruits here, Pakistan is trying to bring foreign terrorists here. We are trying to eliminate all the foreign terrorists," says General Officer Commanding-in-Chief (GOC-in-C)… pic.twitter.com/akqae7cnYm