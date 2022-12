देखें वीडियो: जबरदस्त टक्कर से बाल-बाल बची 4 साल की बच्ची, खतरनाक दुर्घटना का वीडियो देख आप भी हो जाएंगे हैरान

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में चार साल की बच्ची को एक कार दुर्घटना में बाल-बाल बचते हुए देखा गया है। इस दुर्घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो जाता है।

जयपुर:राजस्थान (Rajasthan) के राजसमंद (Rajsamand) का एक घटना सामने आया है जिसमें एक चार साल की बच्ची बाल-बाल बचते हुए देखी गई है। दरअसल, अपने घर के सामने खड़ी एक कार में बच्ची बैठकर खेल रही थी और उसी वक्त एक घटना घटी जिसमें बच्ची की जान जाते-जाते बच गई है।

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें इस हादसे को कैद किया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि 50 साल के भैरू लाल अपनी दुकान के सामने बैठा हुआ था और उसकी चार साल की बेटी बाहर खड़ी कार में खेल रही थी। वीडियो के अगले हिस्से में यह देखा गया है कि कार में खेल रही बच्ची जब कार से बाहर निकलती है तभी यह घटना घटती है।

A four-year-old girl was playing in a car in Rajasthan. Just 7 seconds after he landed, a speeding vehicle hit the car. The CCTV video of the entire incident has come to the fore.



