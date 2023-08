बीजेपी ने एक नया शब्द 'वनवासी' निकाला, आदिवासी का अपमान है, राहुल ने बांसवाड़ा की रैली में कहा- आपकी जमीन छीनकर 'अडाणी’ को दे देते हैं, देखें वीडियो

Highlights फिर आपकी जमीन छीनकर 'अडाणी’ को दे देते हैं। आप आदिवासी नहीं बल्कि वनवासी हैं। आप ओरिजनल (मूल) निवासी नहीं हैं... यह आदिवासियों का अपमान है।

बांसवाड़ाः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बांसवाड़ा की रैली में भाजपा पर हमला बोला। गांधी ने मानगढ़ धाम रैली में कहा कि हम चाहते हैं कि आदिवासियों को उनका हक मिले, उनके सपने पूरे हों। वे (भाजपा) आपको 'वनवासी' कहते हैं और फिर आपकी जमीन छीनकर 'अडाणी’ को दे देते हैं।

#WATCH | Rajasthan: Once I asked my grandmother (Indira Gandhi) about the word 'Adivasi', and she said that these people are the first inhabitants of this country...Now BJP has introduced a new word 'Vanvasi'. They say that these people are not Adivasi but Vanvasi. This is… pic.twitter.com/ZwXZo85HEU — ANI (@ANI) August 9, 2023

एक बार मैंने अपनी दादी (इंदिरा गांधी) से 'आदिवासी' शब्द के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ये लोग इस देश के पहले निवासी हैं। अब बीजेपी ने एक नया शब्द 'वनवासी' निकाला है। उनका कहना है कि आप आदिवासी नहीं बल्कि वनवासी हैं। यह आपका (आदिवासी) का अपमान है।

#WATCH | 'Bharat Mata' was killed in Manipur...If the PM wants, he can douse the fire in Manipur in 2-3 days. But PM wants the fire to burn. PM has not said a word on it: Congress leader Rahul Gandhi in Mangarh, Rajasthan. pic.twitter.com/K02rDwEq4P — ANI (@ANI) August 9, 2023

वे (भाजपा) चाहते हैं कि आप (आदिवासी) जंगलों में रहे। वे (बीजेपी) आपको वनवासी कहते हैं और फिर आपकी जमीन को अडाणी को दे देते हैं...यह आपका (आदिवासी) देश है और आपको सभी अधिकार मिलने चाहिए। भाजपा का कहना है कि जो लोग जंगलों में रहते हैं वे वनवासी हैं और आप ओरिजनल (मूल) निवासी नहीं हैं... यह आदिवासियों का अपमान है।

राजस्थान के मानगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में आग जल रही है...मैंने संसद में बोला कि मणिपुर में 'भारत माता' की हत्या हुई है। अगर पीएम चाहें तो 2-3 दिन में मणिपुर की आग बुझा सकते हैं। लेकिन पीएम चाहते हैं कि आग जलती रहे। पीएम ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा।

#WATCH | I can say with confidence that the Congress will repeat government in Rajasthan: CM Ashok Gehlot in Mangarh pic.twitter.com/k3OTxCIQ9T — ANI (@ANI) August 9, 2023

