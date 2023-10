"जब आप स्विच का बटन दबाते हैं तो पैसा अडानी की जेब में जाता है...", राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना

Highlights राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार को घेरा अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना देश की जनता के साथ धोखा हो रहा- राहुल गांधी

नई दिल्ली:कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी मुद्दे को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, "इस बार चोरी जनता की जेब से हो रही है...जब आप स्विच का बटन दबाते हैं तो अडानी की जेब में पैसा आ जाता है।" उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों में पूछताछ हो रही है और लोग सवाल पूछ रहे हैं लेकिन भारत में कुछ नहीं हो रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक कोयला भारत आता है तब तक इसकी कीमत दोगुनी हो जाती है...हमारी बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं...वह (अडानी) पैसे लेते हैं। सबसे गरीब लोग...यह कहानी किसी भी सरकार को गिरा देगी। यह सीधी चोरी है।

