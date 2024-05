Radhika Khera: 'वह मेरे कमरे को बार खटखटाते थे, पूछते थे कौन सी शराब चाहिए', इस्तीफे के बाद राधिका खेड़ा ने कहा

Highlights राधिका खेड़ा ने कहा, मैंने अपने घर के दरवाजे पर 'जय श्री राम' का झंडा लगाया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी मुझसे नफरत करने लगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्खा ने मुझे शराब की पेशकश की वह 5-6 पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नशे की हालत में मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाते थे

Radhika Khera: लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से उनके नेताओं को मोह भंग हो रहा है। ताजा उदाहरण राधिका खेड़ा हैं जिन्होंने बीते दिनों कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। सोमवार को प्रेस वार्ता कर उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। साथ ही एक कांग्रेसी नेता पर शराब ऑफर करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा वह मेरे कमरे को बार-बार खटखटाते थे। राधिका ने कहा मैंने हमेशा सुना है कि कांग्रेस राम विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी है लेकिन मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया।

#WATCH | Delhi: On her resignation from the Congress party, Radhika Khera says "During Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyay Yatra, the media chairman of Chhattisgarh Congress- Sushil Anand Shukha offered me alcohol and he along with 5-6 party workers used to knock the door of my room… pic.twitter.com/OsKkMMvjxK — ANI (@ANI) May 6, 2024

महात्मा गांधी हर बैठक की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से करते थे। जब मैं अपनी दादी के साथ राम मंदिर गई और वहां से लौटने के बाद मेरा हकीकत से सामना हुआ। मैंने अपने घर के दरवाजे पर 'जय श्री राम' का झंडा लगाया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी मुझसे नफरत करने लगी। जब भी मैंने फोटो या वीडियो पोस्ट किए, मुझे डांटा गया और पूछा गया कि जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी तो मैं अयोध्या क्यों गई।

#WATCH | Delhi: On her resignation from the Congress party, Radhika Khera says "...The party where every meeting started with 'Raghupati Raghav Raja Ram', I could have never imagined that the party would become anti-Ram...I would never have imagined that I would get such a… pic.twitter.com/puBofuIE3b — ANI (@ANI) May 6, 2024

सुशील आनंद शुक्खा ने मुझे शराब की पेशकश की

राधिका खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्खा ने मुझे शराब की पेशकश की और वह 5-6 पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नशे की हालत में मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाते थे। मैंने सचिन पायलट को सूचित किया और जयराम रमेश लेकिन कुछ नहीं हुआ, मुझे बाद में समझ आया कि मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। क्योंकि मैं पार्टी की हिंदू विरोधी विचारधारा का पालन नहीं करती थी।

#WATCH | Delhi: On her resignation from the Congress party, Radhika Khera says "I have asking for time for 3 years from Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra but none of them met me. I was always sent from one office to the other. Even during the Nyay Yatra, Rahul Gandhi did not… pic.twitter.com/E0Xt8SSpFo — ANI (@ANI) May 6, 2024

वे खुद अपने घर में लड़कियों को पीट रहे हैं

राधिका खेड़ा ने कहा कि मैं 3 साल से लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से समय मांग रही हूं। उनका ऑफिस हमेशा इधर-उधर भेज देता था। न्याय के दौरान भी राहुल गांधी किसी से नहीं मिले वे आते थे अपनी यात्रा में 5 मिनट हाथ हिलाते थे और जाकर बैठ जाते थे। वे कार्यकर्ता से नहीं मिलते थे। उनको न्याय यात्रा केवल कहने के लिए करनी थी।

मुझे लग रहा है कि उनको ट्रैवल ब्लॉगर बनने का शौक है और वे वहां ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे थे। मैंने लगातार प्रियंका गांधी ऑफिस से संपर्क बनाने की कोशिश की पर वे किसी से नहीं मिलती। ऐसा प्रियंका चतुर्वेदी के साथ हुआ, अर्चना गौतम को कांग्रेस कार्यलय के बाहर पीटा गया। जो लोग मणिपुर और कर्नाटक की बात करते हैं वे खुद अपने घर में लड़कियों को पीट रहे हैं।



