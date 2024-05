Lok Sabha Elections 2024: "मोदीजी ने कहा, अडानी-अंबानी से कांग्रेस को टेंपो में पैसा मिलता है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं कि वो इसकी जांच कराएं", राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 19, 2024 07:18 AM

Next

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ इसलिए बहस नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वो पसंदीदा उद्योगपतियों के साथ अपने "संबंधों" के बारे में सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं और वह यह भी नहीं बताना चाहते कि उन्होंने कैसे चुनावी बांड का "दुरुपयोग" किया है।

फाइल फोटो