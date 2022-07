Video: घायलों को स्ट्रेचर पर रखकर हेलीकॉप्टर के पास कुछ ऐसे पहुंचा रहे है सेना के 5-6 जवान, लोगों के बैग भी ले जाते दिखे सिपाही

Highlights अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने अब तक 15 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। ऐसे में सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। सेना वहां फंसे लोगों की सुविधा के लिए टेम्पोरेरी टब को भी बनाया है ताकि लोग पीने का पानी इससे ले सके।

Amarnath Cloudburst: अमरनाथ गुफा मन्दिर के पास बादल फटने से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 40 लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई है। ऐसे में लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा ऐसा ही एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें सेना के जवान घायलों की मदद कर रहे है।

वीडियो में यह देखा गया है कि भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है और उसके बाद जवान घायलों को स्ट्रेचर कर हेलीकॉप्टर के पास ले जाते है। जवानों ने कुल तीन घायलों को स्ट्रेचर के जरिए एक-एक करके हेलीकॉप्टर पर बैठाया है। जवान घायल तीर्थयात्रियों के सामान भी ले जाते हुए दिखाई दिए है। सेना के जवान वहां कैंप बनाकर घायलों को उसमें रखे हुए है।

Jammu & Kashmir | 15 dead in the Amarnath cloud burst incident. Rescue operation continues. The foot yatra has been temporarily suspended: Indian Army officials pic.twitter.com/7N5iBpftbW — ANI (@ANI) July 9, 2022

जवानों ने बनाया पीने का पानी का टब

भारतीय जवानों ने घायलों के लिए एक टेम्पोरेरी टब बनाया है जिसमें उन लोगों ने पीने के पानी को रखा है। इस पानी को घायल और अन्य तीर्थयात्री के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी फोटो में यह देखा गया है कि कैसे जवानों ने एक टेम्पोरेरी टब बनाया है और उसमें पीने का पानी भर रहे है।

J&K | Indian Army troops have created drinking water facilities for the pilgrims present in the cloud burst affected areas near the Amarnath holy cave site.



Visuals from last night. pic.twitter.com/3q4waMXZGh — ANI (@ANI) July 9, 2022

अधिकारियों ने क्या कहा

अधिकारियों के अनुसार, भारी बारिश के बीच शुक्रवार शाम करीब साढ़े पांच बजे बादल फटा तथा पहाड़ की ढलानों से पानी एवं गाद की मोटी धारा घाटी की ओर बहने लगी। अधिकारियों के अनुसार, तीर्थस्थल के बाहर स्थित आधार शिविर में पानी घुस गया, जिससे 25 टेंट और तीन सामुदायिक रसोई क्षतिग्रस्त हो गई, जहां तीर्थयात्रियों को भोजन परोसा जाता है।

#WATCH | Rescue operation in progress in the cloudburst-affected areas in #Amarnath, J&K



(Source: Chinar Corps- Indian Army) pic.twitter.com/bzMHNpnqCc — ANI (@ANI) July 9, 2022

अब तक हवाई यात्रा से निकाले गए 6 घायल

इस पर एक अधिकारी ने शनिवार को कहा, ‘‘आज सुबह हवाई बचाव अभियान शुरू किया गया और छह तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। मरीजों को नीलागरार हेलीपैड पहुंचाया जा रहा है जहां पर सैन्य चिकित्सा दल उनका इलाज कर रहे हैं और उन्हें फिर आगे भेजा जा रहा है।’’

40 लोग अब भी है लापता

सेना के अधिकारी ने कहा कि पर्वतीय बचाव दल और गश्ती दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। शुक्रवार को एक अधिकारी ने कहा कि करीब 40 लोग लापता हैं जबकि पांच को बचा लिया गया है।

गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) ने बादल फटने से प्रभावित हुए लोगों के परिवारों की मदद के लिए चार टेलीफोन नंबर जारी किये हैं। प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि 30 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा त्रासदी के बाद स्थगित कर दी गई है और बचाव अभियान खत्म होने के बाद इसे फिर से शुरू करने पर फैसला किया जाएगा।

Web Title: Putting the injured on a stretcher, some 5-6 soldiers of the army are transporting them near the helicopter, the soldiers were also seen carrying people's bags.