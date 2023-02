खालिस्तानी समर्थक नेता अमृतपाल सिंह की पुलिस को सरेआम धमकी, कहा- 24 घंटे के भीतर तूफान सिंह को रिहा किया जाना चाहिए, वरना...

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में खालिस्तानी समर्थक संगठन 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख ने गुरुवार को राज्य की पुलिस को तूफान सिंह को रिहा करने की खुलेआम धमकी दी है। अमृतपाल सिंह ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर तूफान सिंह को रिहा किया जाना चाहिए। हम 24 घंटे भी इंतजार नहीं करेंगे। इससे पहले उनके सैकड़ों समर्थकों ने अजनाला पुलिस थाने के बाहर लगी पुलिस बेरिकेड्स को तलवारों और बंदूकों से तोड़कर अंदर घुस गए। अमृतपाल के उग्र समर्थकों के सामने पुलिस बल भी बेबस नजर आया। इस दौरान पुलिसवालों के भी घायल होने की खबर आई।

हालांकि वारिस पंजाब दे के चीफ ने पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर को झूठी बताया। उन्होंने मीडिया से कहा, पुलिस कर्मियों के घायल होने की झूठी खबर फैलाई जा रही है। सच तो यह है कि वह गिरने के बाद घायल हो गया था। वास्तव में, हमारे 10-12 लोगों को चोटें आई हैं। इस दौरान वे पुलिस को धमकाते हुए दिखाई दिए।

Amit Shah had said that won't let Khalistan movement rise. I had said that the same was done by Indira Gandhi&if you do the same then you'd have to face consequences. If the Home Minister says the same to those demanding 'Hindu Rashtra', then I'll see if he remains HM: A. Singh pic.twitter.com/5wCTIby7Xu