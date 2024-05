Priyanka Gandhi On Narendra Modi: 'पीएम मोदी महलों में रहते हैं, क्या वह किसानों की दुर्दशा समझेंगे', प्रियंका गांधी ने कहा

Highlights प्रियंका गांधी ने बनासकांठा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया प्रियंका ने कहा कि जब राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले थे, तो पीएम मोदी अपने महल में बैठे थे पीएम मोदी के सामने कोई आवाज भी उठाता है तो उसे दबा दिया जाता है

Priyanka Gandhi On Narendra Modi: कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को गुजरात के दौरे पर थी। प्रियंका गांधी ने बनासकांठा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि जब राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चले थे, तो पीएम मोदी अपने महल में बैठे थे। वह किसानों की दुर्दशा नहीं समझेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेरे भाई को 'शहजादा' कहते हैं।

#WATCH | Banaskantha, Gujarat: Addressing a public meeting, Congress leader Priyanka Gandhi says, "...They call my brother Shehzada. I want to tell them how this Shehzada walked 4,000 km from Kanyakumari to Kashmir to listen to your problems...On the other side is your… pic.twitter.com/93EFGtEn2b