प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 10वीं बार फहराया लाल किले से तिरंगा

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 10वीं बार लाल किले से झंडा फहराया झंडा फहराने के बाद पीएम मोदी लाल किले की प्रचीर से देश के देश संबोधित कर रहे हैं इससे पूर्व जब पीएम मोदी लाल किला पहुंचे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया

नई दिल्ली: India Independence Day Celebration 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लगातार 10वीं बार लाल किले से झंडा फहराया। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थीं।

वहीं अब लाल किले से झंडा फहराने के बाद पीएम मोदी लाल किले की प्रचीर से देश के देश संबोधित कर रहे हैं। इससे पूर्व जब पीएम मोदी लाल किला पहुंचे तो वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi hoists the National Flag at the Red Fort in Delhi, on #IndependenceDay pic.twitter.com/lO3SRCM7kZ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराएं जाने के बाद तिरंगे को सलामी दी गई और भारतीय वायु सेना के दो उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर कार्यक्रम स्थल पर पुष्‍प वर्षा की। उससे पूर्व पीएम मोदी राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "...This time, natural calamity has created unimaginable crises in several parts of the country. I express my sympathies to all families who faced this...." pic.twitter.com/UgyO5YWK15