Prajwal Revanna 'Sex Scandal': जेडीएस से निलंबित किए गए प्रज्वल रेवन्ना, जानें क्या बोले एचडी कुमारस्वामी

Highlights प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस से निलंबित कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने सांसद द्वारा सैकड़ों महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की है। रेवन्ना ने आरोप लगाया कि इस पूरे मुद्दे के पीछे 'राजनीति' है।

बेंगलुरु: जनता दल (सेक्युलर) ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को निलंबित करने का फैसला किया है।

जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवेगौड़ा ने कहा, "हम प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी का स्वागत करते हैं। हमने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एसआईटी जांच पूरी होने तक उन्हें पार्टी से निलंबित करने की अनुशंसा करने का निर्णय लिया है।" कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा, "उनका (प्रज्वल रेवन्ना) निलंबन जांच पूरी होने तक है।"

