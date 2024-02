पीएम मोदी को तमिलनाडु के लोगों से उपहार के रूप में 67 किलो की हल्दी की माला, हस्तनिर्मित शॉल और जल्लीकट्टू बैल की प्रतिकृति मिली

चेन्नई: तमिलनाडु के पल्लादम में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी को इरोड के लोगों ने हल्दी बोर्ड की स्थापना के लिए धन्यवाद देने के लिए 67 किलो की हल्दी माला (माला) उपहार में दी। इरोड क्षेत्र हल्दी की खेती के लिए जाना जाता है। वहां के किसानों को लगता है कि बोर्ड स्थापित करने के एनडीए सरकार के फैसले से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

महिला स्वयं सहायता समूहों पर प्रधानमंत्री के जोर के कारण आभार व्यक्त करने के लिए नीलगिरी के थोडा आदिवासी समुदाय के हस्तनिर्मित शॉल को प्रधानमंत्री को भेंट किया गया। आशा है कि इससे शॉल की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यूपीए के समय में कांग्रेस द्वारा जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसे वापस लाने के लिए धन्यवाद के रूप में पीएम को जल्लीकट्टू बैल की एक प्रतिकृति भी भेंट की गई, जिसमें डीएमके भी भागीदार थी।

Today in Palladam, Tamil Nadu, PM Narendra Modi was gifted a 67 kg Turmeric Mala (Garland) by people from Erode to thank him for establishing the Turmeric Board. Erode area is known for turmeric cultivation. Farmers from there feel the NDA Government’s decision to set up the… pic.twitter.com/Jt2vDd96td