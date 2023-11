पीएम मोदी ने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी, बताया कैसा रहा अनुभव

Highlights पीएम मोदी ने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी कहा- यह अनुभव अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था पीएम मोदी एचएएल की विनिर्माण सुविधा की समीक्षा करने के लिए बेंगलुरु में थे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की अपनी यात्रा के दौरान बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। पीएम मोदी एचएएल की विनिर्माण सुविधा की समीक्षा करने के लिए बेंगलुरु में ही थे।

रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी महात्वाकांक्षा है। पीएम मोदी रक्षा उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन पर जोर दे रहे हैं और उन्होंने बार-बार ये बात जोर देकर कही है कि उनकी सरकार ने भारत में रक्षा उपकरणों के विनिर्माण और उनके निर्यात को बढ़ावा दिया है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "तेजस पर उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। यह अनुभव अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था, जिसने हमारे देश की स्वदेशी क्षमताओं में मेरे विश्वास को काफी बढ़ा दिया, और हमारी राष्ट्रीय क्षमता के बारे में मुझमें नए सिरे से गर्व और आशावाद की भावना पैदा की।"

PM Narendra Modi tweets, "Successfully completed a sortie on the Tejas. The experience was incredibly enriching, significantly bolstering my confidence in our country's indigenous capabilities, and leaving me with a renewed sense of pride and optimism about our national… pic.twitter.com/PHKG5llA2j