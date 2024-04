PM Modi Vellore Lok Sabha Seat: ...'मैं क्षमा मांगता हूं', पीएम ने तमिलनाडु की चुनावी सभा में क्यों मांगी माफी

Highlights पीएम मोदी तमिलनाडु के वेल्लोरे में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे पीएम ने कहा कि तमिलनाडु नया इतिहास रचने जा रही है पीएम को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे

PM Modi Vellore Lok Sabha Seat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तमिलनाडु के वेल्लोरे में थे। यहां पीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत में सबसे पहले यहां के लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं मैं तमिल मैं बोल नहीं पाता हूं। दिल्ली में बैठे लोगों को पता नहीं है कि तमिलनाडु की जनता नया इतिहास बनाने जा रही है। बीजेपी-एनडीए को तमिलनाडु में अपार जन समर्थन मिल रहा है। पूरा तमिलनाडु कह रहा एक बार फिर मोदी सरकार। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले भारत को कैसी नजर से देखा जाता था। भारत के बारे में कहा जाता था। भारत की आर्थिक रूप से टूट जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 14 अप्रैल को हमारा नववर्ष आरंभ हो रहा है। मैं आप सब को नववर्ष की अनेक-अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाला वर्ष तमिलनाडु के विकास की यात्रा को और मजबूत बनाएगा और ये चुनाव, उसमें आपका उत्साह उमंग, नई ताकत भर देगा।पीएम मोदी ने कहा कि हमें मिलकर 'विकसित तमिलनाडु' और 'विकसित भारत' बनाना होगा। पिछले 10 वर्षों में एनडीए की केंद्र सरकार ने विकसित भारत की नींव तैयार की है। 2014 से पहले, भारत घोटालों के लिए प्रसिद्ध था, और उसकी अर्थव्यवस्था एक जर्जर स्थिति के अलावा कुछ नहीं थी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच, पुरानी राजनीति में फंसाए रखना चाहती है, पूरी डीएमके एक परिवार की कंपनी बन गई है। डीएमके की पारिवारिक राजनीति के कारण, तमिलनाडु के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के तीन मुख्य मानदंड हैं- पारिवारिक राजनीति, भ्रष्टाचार और तमिल विरोधी संस्कृति। ये पार्टी देश के लोगों को भाषा के नाम पर लड़ाती है, धर्म और जाति के नाम पर लड़ाती है।

