PM Modi Jharkhand Visit: जब तक जिंदा हूं दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण छिनने नहीं दूंगा, पीएम मोदी ने कहा- मेरा क्या है, न घर है और न ही गाड़ी...

PM Modi Jharkhand Visit LS polls 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर अलग-अलग राज्यों में लगातार धुआंधार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पार्टी और इंडि गठबंधन पर हमलावर नजर आते हैं। इसी कड़ी में झारखंड के पलामू और गुमला में शनिवार को चुनावी सभाओं के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता के एक-एक वोट से आतंकवाद पर रोक लगाने का काम किया। पहले कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के डोजियर भेजती थी, लेकिन भाजपा की सरकार पाकिस्तान के घर में घुस कर मारती है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद स्थिति में बदलाव आया है। अब पाकिस्तान दुनिया में जाकर रोता है कि भारत को रोका जाए।

आज पाकिस्तान के नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हैं और उन्हें पीएम बनते देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के नेता दुआ कर रहे हैं कि कांग्रेस वापस सत्ता में आए। उन्होंने कहा कि जनता के वोट का ही नतीजा है जम्मू-कश्मीर में धारा 370 की दीवार तोड़ दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है।

यह आपके वोट की ताकत के बल पर संभव हो सका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद का जिक्र करते हुए कहा कि पहले झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद फैला हुआ था। माताओं और बहनों के बेटों को शहादत देनी पड़ती थी, लेकिन जनता के एक वोट से माताएं की आस पूरी हो गई है।

अपनी सरकार की उपलब्धि गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि अब नक्सलवाद और आतंकवाद से मुक्ति मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वाले धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वाले एक नई साजिश कर रहे हैं, जिसमें की एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को छीन कर मुसलमानों को देने वाले हैं।

उन्होंने झामुमो और राजद के ऊपर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए उनसे जवाब मांगा। पीएम मोदी ने कहा कि झामुमो और राजद चुप्पी से अपनी सहमति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वह दिल्ली में बैठे हैं तब तक कोई संविधान को हाथ नहीं लगा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि जब तक वह जिंदा हैं तब तक दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण को छिनने नहीं देंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि जब संविधान बना था तब इसे बनाने वालों ने धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने की बात कही थी। पीएम मोदी ने परिवारवाद और वंशवाद के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ाती हैं। मेरा क्या है , न मेरे पास घर है, न ही गाड़ी।

मेरा सिर्फ यही प्रयास है कि कैसे गरीब के चूल्हे का इंतजाम होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? वहीं, गुमला में पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कहा कि वे उनके लिए सिर्फ नाम नहीं, बल्कि प्रेरणा हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने जीवन में हर चुनौती से जीतना सिखाया है। मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है।

उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि बॉक्साइट नगरी कर भाई बहन के झारखंडी जोहार। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष मुझे बिरसा मुंडा के गांव जाने का मौका मिला था। वहां उनकी मिट्टी को अपने माथे पर चढ़ने का मौका मिला था। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो बिरसा मुंडा के गांव और घर गया था।

