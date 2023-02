पवन खेड़ा को पीएम मोदी के पिता पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, लखनऊ-वाराणसी में एफआईआर दर्ज

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में घिरे पवन खेड़ा पवन खेड़ा ने मोदी के पिता के नाम को लेकर बनाया मजाक बीजेपी ने लखनऊ और वाराणसी में एफआईआर दर्ज कराई

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर के पिता पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में लखनऊ और वाराणसी में पवन खेड़ा के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी मुकेश शर्मा ने ये एफआईआर दर्ज कराई है।

इस दौरान मुकेश शर्मा के साथ बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, ब्रज बहादुर समेत कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं, वाराणसी में बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

गौरतलब है कि पवन खेड़ा के मीडिया से बातचीत करने के दौरान एक एक वीडियो शेयर हो रहा है। इस वीडियो में पवन खेड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस वीडियो को सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पवन खेड़ा को घेरने में जुटे हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि पवन खेड़ा ने जानबूझ कर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी-हिंडनबर्ग को लेकर पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए बयान दिया। इस बयान के विरोध में असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पवन खेड़ा पर हमला बोलते हुए कहा कि देश कांग्रेसियों की इन भयानक टिप्पणियों को माफ नहीं करेगा।

Make no mistake- pathetic remarks by courtier Pawan Khera on PM’s father have blessings of the top levels of Congress, which is full of entitlement and disdain against a person of humble origins being PM. India will not forget or forgive these horrible remarks of Congressmen.