Lok Sabha Elections 2024: "अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान की शक्ति का प्रयोग करें", दक्षिण के सुपरस्टार चिरंजीवी ने वोट डालने के बाद जनता से की अपील

Highlights दक्षिण भारत की फिल्मों के मेगास्टार चिरंजीवी ने हैदराबाद में डाला वोट वोट डालने के बाद चिरंजीवी ने जनता से अधिक मात्रा में वोट करने की अपील की उन्होंने कहा कि लोगों वोट देने के अधिकार का प्रयोग और वोट की शक्ति का समझें

हैदराबाद: दक्षिण भारत की फिल्मों के मेगास्टार चिरंजीवी ने सोमवार सुबह लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वो मतदान के लिए अपनी पत्नी सुरेखा कोनिडेला के साथ हैदराबाद स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे थे।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पद्म विभूषण चिरंजीवी ने वोट डालने के बाद मीडिया से बात की और नागरिकों को अपने मतदान अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अपील की। उन्होंने कहा, "मैं लोगों से अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने का अनुरोध करता हूं। कृपया आएं और अपनी शक्ति का उपयोग करें।"

#WATCH | Telangana: Film star Chiranjeevi Konidela and his family arrive at a polling booth in Jubilee Hills in Hyderabad to cast their vote.#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/HrnDGIWdjU