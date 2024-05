IPL 2024: प्लेऑफ की जंग हुई रोचक, आरसीबी की उम्मीदें जिंदा, जानें यहां से किस टीम की कितने प्रतिशत संभावना

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार, 12 मई को दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हराकर अपनी लगातार पांचवीं जीत दर्ज की। इस जीत से आरसीबी की अंक तालिका में स्थिति भी सुधरी और उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें भी जिंदा हैं।

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 13, 2024 10:40 AM