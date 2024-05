देशभर के 13 हवाईअड्डों को मिला बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल, तलाश जारी

By मनाली रस्तोगी | Published: May 13, 2024 09:30 AM

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को रविवार को एक ई-मेल मिला, जिसमें देश भर के 13 हवाईअड्डों को उड़ाने की धमकी दी गई।