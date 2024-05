Highlights RCB vs DC, IPL 2024 Points Table: डीसी की टीम 6ठें स्थान पर, केकेआर की टीम 18 अंक के साथ पहले पॉजिशन पर है। RCB vs DC, IPL 2024 Points Table: लगातार पांचवीं जीत दर्ज की और तालिका में पांचवें स्थान (12 अंक) पर पहुंच गई। RCB vs DC, IPL 2024 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग प्लेऑफ़ में पहुंचने की अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी।

RCB vs DC, IPL 2024 Points Table: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रविवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग प्लेऑफ़ में पहुंचने की अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोनों टीम के पास एक-एक मैच अभी है। फाफ डु प्लेसिस की टीम ने 187 रन के मामूली स्कोर का बचाव करते हुए लगातार पांचवीं जीत दर्ज की और तालिका में पांचवें स्थान (12 अंक) पर पहुंच गई। डीसी की टीम 6ठें स्थान पर, केकेआर की टीम 18 अंक के साथ पहले पॉजिशन पर है। मुंबई और पंजाब की टीम पहले बाहर हो गई और कोलकाता की टीम क्वालीफाई कर गई है।

With a 'Q' to their name, #KKR stand tall at the 🔝 of the points table 💜



Time is running out for the others to qualify for the #TATAIPL playoffs‼️@KKRiderspic.twitter.com/j03BMgSJMU — IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2024

अंक तालिका लिस्ट ( IPL 2024 Points Table Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 18 (प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम)

2- राजस्थान रॉयल्सः 16

3- सनराइजर्स हैदराबादः 14

4- चेन्नई सुपर किंग्सः 12

5- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 12

6-दिल्ली कैपिटल्सः 12

7- लखनऊ सुपर जाइंट्सः 12

8- गुजरात टाइटंसः 10

9- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)

10- पंजाब किंग्सः 8 (बाहर)

Jasprit Bumrah spearheads the Purple Cap race 🏃‍♂️



He has 2️⃣0️⃣ wickets to his name after 6️⃣2️⃣ matches in #TATAIPL 2024 🙌 pic.twitter.com/GTQtor31V1 — IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2024

He is still there at the 🔝 after Match 6️⃣2️⃣ of #TATAIPL 2024 🙌



Virat Kohli’s consistent run for the Orange Cap continues as he leads with 6️⃣6️⃣1️⃣ runs 😎 pic.twitter.com/uZDV5f6Py9 — IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2024

Sunil Narine leads the fantasy chart with 910 points‼️



Is it inevitable that he will lead the chart at the end of the season too? 🤔#TATAIPLpic.twitter.com/vO4UuV2xDN — IndianPremierLeague (@IPL) May 12, 2024