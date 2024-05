Lok Sabha Elections 2024: भाजपा और सहयोगियों ने 2019 में चौथे चरण में 96 सीटों में से जीती थीं 47 सीटें, कांग्रेस के खाते में आई थीं इतनी सीटें

By मनाली रस्तोगी | Published: May 13, 2024 07:38 AM

Next

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज नौ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है।

Lok Sabha Elections 2024: भाजपा और सहयोगियों ने 2019 में चौथे चरण में 96 सीटों में से जीती थीं 47 सीटें, कांग्रेस के खाते में आई थीं इतनी सीटें