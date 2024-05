Lok Sabha Elections 2024: "मुझे भरोसा है कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करेंगे, आइए मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करें", पीएम मोदी ने जनता से चौथे चरण में मतदान की अपील की

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 13, 2024 08:34 AM

Next

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे चरण के मतदान में उम्मीद जताई कि लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करेंगे।