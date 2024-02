Parliament Session: PM मोदी ने देश के भविष्य के लिए कांग्रेस को बताया खतरनाक! बोले- "राष्ट्रीय पार्टी की दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता है, कहना हमारा टैक्स, हमारा पैसा..."

Parliament Session: राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। बुधवार को राज्यसभा में बोलते हुए पीएम ने कांग्रेस की मानसिकता को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पीएम ने कहा, "एक राष्ट्रीय पार्टी से ऐसी मानसिकता सामने आ रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है!...हमारा टैक्स, हमारा पैसा! किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? यह देश के भविष्य के लिए खतरनाक है..."

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वे कहते हैं, "...हमारे लिए राष्ट्र महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, हम सबके लिए यह एक प्रेरणादायी इकाई है...अगर शरीर का एक अंग काम नहीं करता तो पूरा शरीर अक्षम माना जाता है," उसी तरह, अगर देश का एक भी कोना विकास से वंचित है, तो देश विकसित नहीं हो सकता...आज जो भाषा बोली जा रही है, उसमें राजनीतिक स्वार्थ के तहत देश को तोड़ने के लिए नए-नए कथानक गढ़े जा रहे हैं...इससे बड़ी बात क्या हो सकती है देश का दुर्भाग्य?

