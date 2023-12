Parliament: लोकसभा में कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से कूदा शख्स, सुरक्षा इंतजाम पर खड़े हुए गंभीर सवाल

Highlights लोकसभा की कार्रवाही के दौरान सुरक्षा इंतजाम को लेकर खड़े हुए गंभीर सवाल पार्लियामेंट की दर्शक दीर्घा में मौजूद एक शख्स वहां से नीचे सदन मे कूद पड़ा घटना के बाद लोकसभा की कार्रवाही को फौरन स्थगित कर दिया

नई दिल्ली: देश की संसद से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर लोकसभा की कार्रवाही के दौरान सुरक्षा इंतजाम को लेकर उस समय सवाल खड़े हो गये, जब पार्लियामेंट की दर्शक दीर्घा में मौजूद एक शख्स वहां से नीचे सदन मे कूद पड़ा।

घटना के वक्त संसद की सुरक्षा में तैनात मार्शल को हाथ-पैर फूल गये और आनन-फानन में उसे फौरन कब्जे में लेकर सदन से बाहर किया गया। हालांकि घटना के फौरन बाद सुरक्षा कारणों से लोकसभा की कार्यवाही को फौरन स्थगित कर दिया गया है।

#WATCH | An unidentified man jumps from the visitor's gallery of Lok Sabha after which there was a slight commotion and the House was adjourned. pic.twitter.com/Fas1LQyaO4