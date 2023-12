VIDEO: हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा और फिलिस्तीन का हो रहा है: फारुक अबदुल्ला

Highlights अब्दुल्ला ने कश्मीर मसले को भारत-पाक के बीच बातचीत के माध्यम से हल करने की वकालत की कहा, अगर बातचीत के जरिए इस विवाद को खत्म नहीं किया जाता तो हमारा भी हश्र गाजा और फिलिस्तीन जैसा होगा उन्होंने केंद्र को संबोधित करते हुए कहा, यदि हम अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत रहेंगे तो दोनों प्रगति करेंगे

कश्मीर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान बातचीत के जरिए विवादों को खत्म नहीं करते हैं, तो कश्मीर का भी गाजा और फिलिस्तीन जैसा हश्र होगा। फारूक अब्दुल्ला की चौंकाने वाली टिप्पणी पुंछ में आतंकवादी हमले में सेना के 5 जवानों के मारे जाने और अगले दिन तीन नागरिकों की मौत के बाद आई है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर हम बातचीत के माध्यम से समाधान नहीं ढूंढते हैं, तो हमारा भी वही होला होगा जो गाजा और फिलिस्तीन का आज हो रहा है। जिन पर इजराइल बमबारी कर रहा है।" कश्मीर पर दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के रुख का हवाला देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ''अटल बिहारी वाजपेई ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं। यदि हम अपने पड़ोसियों के साथ मित्रवत रहेंगे तो दोनों प्रगति करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है और मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।

उन्होंने पूछा, "बातचीत कहां है? नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और वे कह रहे हैं कि वे भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? अगर हम कोई समाधान नहीं निकालते हैं।"

Pakistan wants to talk to us but we are not responding. If Modi govt will not talk to Pakistan, our condition will be like Gaza and Palestine- Farooq Abdullah pic.twitter.com/MeEYt70V7R