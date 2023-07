"ये उतना आसान नहीं है जितना आर्टिकल 370 को खत्म करना..", UCC को लेकर गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार को दी यह सलाह

Highlights UCC पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी राय रखी कहा- एक ही समय में इतने सारे धर्मों को नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा आजाद ने मोदी सरकार को यूसीसी के साथ आगे बढ़ने के बारे में 'कभी न सोचने' की सलाह दी

नई दिल्ली: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर देश में बहस जारी है। संभव है कि लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा इसे प्रमुख चुनावी मुद्दा बना सकती है। जहां इस्लामिक संगठन पहले ही इस कदम का विरोध कर चुके हैं, वहीं भाजपा के कुछ सहयोगियों सहित कई राजनीतिक दलों ने यूसीसी के खिलाफ अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं। अब इस विवादित मुद्दे पर वरिष्ठ राजनेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी राय रखी है।

मीडिया से बात करते हुए शनिवार को आजाद ने मोदी सरकार को यूसीसी के साथ आगे बढ़ने के बारे में 'कभी न सोचने' की सलाह दी। उन्होंने कहा, "यह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जितना आसान नहीं है। इसमें सभी धर्म हैं, न केवल मुस्लिम, बल्कि इसमें सिख, ईसाई, आदिवासी, जैन और पारसी भी हैं। एक ही समय में इतने सारे धर्मों को नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख आजाद ने कहा, इस सरकार को मेरी सलाह है कि उन्हें ऐसा कदम उठाने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए।

#WATCH | Srinagar, J&K: Democratic Progressive Azad Party chief Ghulam Nabi Azad Uniform Civil Code, says, "...This is not as easy as abrogation of article 370. It has all religions, not only Muslims, but it has Sikhs, Christians, tribals, Jains, and Parsis... angering so many… pic.twitter.com/HB5itFvzjd