ओडिशा में बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 10 यात्रियों की मौत, 8 घायल; सीएम पटनायक ने की मुआवजे की घोषणा

Highlights ओडिशा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है हादसे में 10 यात्रियों की मौत सीएम पटनायक ने 3 लाख मुआवजे का ऐलान किया

गंजम: ओडिशा से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां यात्रियों से भरी बस की टक्कर के बाद भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, रविवार-सोमवार देर रात ओडिशा के गंजम जिले में दिगपहांडी में दो बसों के बीच आमने-सामने से टक्कर हो गई। इस टक्कर में 10 यात्रियों की मौत हो गई वहीं, 8 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद घायल यात्रियों को इलाज के लिए बेरहामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां घायलों को इलाज जारी है।

बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हालांकि, मरनों वाली की आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। इस बीच, राज्य में इतने बड़े हादसे के कारण पूरे महकमें में हड़कंप मच गया। हादसे का खुद सीएम पटनायक ने संज्ञान लिया है।

Odisha | 10 people died and 8 injured in a bus accident in Ganjam district, last night. Injured admitted in MKCG Medical College, Berhampur: Special Relief Commissioner, Odisha