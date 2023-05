अब विदेश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपकी जेब पर पड़ेगा भारी; देना होगा 20% TCS, जानें क्या है ये नए बदलाव?

By अंजली चौहान | Published: May 20, 2023 10:24 AM

वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशों में क्रेडिट कार्ड को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के तहत अब 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा।

फाइल फोटो

