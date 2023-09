WATCH: अब डीएमके सांसद ए. राजा ने हिन्दुत्व को बताया दुनिया के लिए खतरा, जाति की वैश्विक बीमारी के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार

Highlights वीडियो में, ए राजा यह दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हिंदू धर्म पूरी दुनिया के लिए खतरा है इस वीडियो को भाजपा तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई द्वारा साझा किया गया है वीडियो डीएमके नेता कहते नजर आए- भारत जाति नामक वैश्विक बीमारी के लिए ज़िम्मेदार है

नई दिल्ली: डीएमके सांसद ए राजा ने एक बार फिर हिंदू धर्म के खिलाफ अपना बयान जारी रखते हुए विवाद को जन्म दे दिया है। भाजपा तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई द्वारा साझा किए गए एक नए वीडियो में, ए राजा यह दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हिंदू धर्म पूरी दुनिया के लिए खतरा है।

एक वीडियो में जहां राजा एक वर्चुअल पैनल पर बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह तमिल में कहते हैं, "भारत जाति नामक वैश्विक बीमारी के लिए ज़िम्मेदार है। भारत लोगों को जाति के आधार पर विभाजित करता है। जाति का उपयोग करके, लोगों को आर्थिक रूप से विभाजित किया जाता है। जाति नहीं है इसका उपयोग केवल सामाजिक अस्थिरता पैदा करने के लिए किया जाता है, बल्कि इससे आर्थिक असमानता भी पैदा होती है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी हिंदू धर्म के नाम पर जाति फैलाते हैं। हिंदू धर्म न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा है।''

बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "डीएमके सांसद ए राजा ने हिंदू धर्म को भारत और दुनिया के लिए खतरा बताया। डीएमके तमिलनाडु में जाति विभाजन और नफरत पैदा करने का प्रमुख कारण है, और डीएमके सांसद के पास यह दुस्साहस है।" उन्होंने जो गड़बड़ी की उसके लिए सनातन धर्म को दोषी ठहराया।"

DMK MP A Raja calls Hindu Religion a menace to India & the world.



DMK is the principal reason for creating caste divide & hatred in TN, and the DMK MP has the audacity to blame Sanatana Dharma for the mess they made. pic.twitter.com/fqWO9FiQqY