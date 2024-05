बंगाल की खाड़ी पर 'रेमल' चक्रवात आने की उम्मीद, IMD का बारिश और तीव्र हवा को लेकर हाई अलर्ट!

Highlights आईएमडी को उत्तरी क्षेत्र में हाई अलर्ट इसके साथ मछुआरों को इन इलाकों के आसपास जाने से मना किया साथ ही लू और बारिश की भी संभावना जताई

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रोजाना की तरह मौसम बुलेटिन जारी किया, इसके साथ ये भी बताया कि समुद्र के आसपास स्थित क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा है, दूसरी ओर मछुआरों को भी समुद्र के निकट आज जाने से सख्त मना किया। साथ ही ये भी बताया कि बे ऑफ बंगाल (बंगाल की खाड़ी) में चक्रवाती तूफान आने की उम्मीद जताई है। आईएमडी ने इस पर गौर फरमाते हुए कहा कि आपको सजग रहने की जरूरत है क्योंकि रविवार सुबह 5:30 बजे तक, 'रेमल' बांग्लादेश के खेपुपारा से लगभग 290 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप समूह से 270 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व में स्थित था।

IMD said it will move northwards, intensify further… pic.twitter.com/29fG32AYI9 — All India Radio News (@airnewsalerts) May 26, 2024

भारत मौसम विज्ञान विभाग उत्तरी हिस्सों पर इसका मूवमेंट तेज होने की उम्मीद जताई, यहीं नहीं बताया कि अर्धरात्रि में बांग्लादेश के मोंगला के पास सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच लैंडफॉल हुआ। इसके साथ ये भी भविष्यवाणी की है कि 110 से 120 किलोमीटर प्रतिघंटा से हवा चलेगी, जो कि 135 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाएगी।

चक्रवात रेमल के पहुंचने से पहले, 26 मई की दोपहर से 27 मई की दोपहर तक पश्चिम बंगाल, विशेष रूप से इसके तटीय जिलों और पूर्वी गंगा क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। आईएमडी के पूर्वानुमान में कहा गया है कि 20 सेमी से अधिक, अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होगी की भी संभावना है। उत्तरी तटीय ओडिशा में 26 मई को हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी।

#CycloneRemal || The low pressure area formed in the central-east of the Bay of Bengal will turn into a severe cyclonic storm Remal tomorrow. During this period, there is a possibility of heavy rain with strong wind at many places in West Bengal, Odisha and North-Eastern states… pic.twitter.com/VqFRMWLYQx — ♛ Sʜᴀᴀɴ AK ✦ ✮ (@shaan_cr7) May 26, 2024

इसके साथ मौसम विभाग ने ये भी बताया कि मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिणी मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी 26 से 28 मई, 2024 के बीच भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें से कुछ क्षेत्रों में इसकी संभावना कई गुना अधिक है।

#WATCH | West Bengal: As per IMD, cyclone 'Remal' to intensify into a severe cyclonic storm in the next 6 hours and cross between Bangladesh and adjoining WB coasts around 26 midnight as Severe Cyclonic Storm



(Visuals from Mandarmani Beach) pic.twitter.com/4RX8Z0TDMI — ANI (@ANI) May 26, 2024

आईएमडी ने मछुआरों को 26 मई तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से, 26 मई तक मध्य बंगाल की खाड़ी से और 27 मई तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी से दूर रहने की सलाह दी है। जो पहले से ही समुद्र में हैं उनसे तुरंत तट पर लौटने का आग्रह किया गया है।

IMD has said that the Cyclonic Storm #Remal over the North Bay of Bengal now lies about 290 kilometres south-east of the Sagar Islands in West Bengal, 300 kilometres south-west of Khepupara in Bangladesh and 320 kilometres south-east of Canning in West Bengal.#Bangladesh… pic.twitter.com/joBzZ8HgIL — All India Radio News (@airnewsalerts) May 26, 2024

