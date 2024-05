Lok Sabha Elections 2024: "मोदीजी आप 'मंगलसूत्र' से 'मुजरा' पर आ गये, क्या प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए?", तेजस्वी यादव का नरेंद्र मोदी पर हमला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 26, 2024 11:56 AM

राजद नेता तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई 'मुजरा' शब्द की टिप्पणी से आहत होते हुए किया जबरदस्त हमला

फाइल फोटो