'ध्रुव राठी के वीडियो से मुझे मिल रही रेप की धमकी', स्वाति मालीवाल ने 'X' पर शेयर किया स्क्रीनशॉट

नई दिल्ली: चल रहे विवाद के बीच राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अब एक और केस आम आदमी पार्टी (आप) और यूट्यूबर ध्रुव राठी पर सार्वजनिक तौर पर चरित्र हनन करने को लेकर केस फाइल कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

मालीवाल ने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर इन सभी बातों के बारे में लिखते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने ये भी बताया कि यह उनके खिलाफ 'आप' पार्टी सुनियोजित तरीके से एक अभियान चला रही है। इसके साथ उन्होंने कई स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, जिसमें उन्हें रेप और जान से मारने की धमकी दी गई है। यही नहीं यूट्यूबर ध्रुव राठी पर बात करते हुए बताया की वो अपने चैनल पर सिर्फ एक तरफ की बात ही दिखा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है।

राज्यसभा सांसद ने ट्वीट कर सांसद संजय सिंह पर भी लिखते हुए कहा, "आप के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बाद आप उनके चरित्र हनन का कोई मौका नहीं छोड़ रही है, पीड़िता को शर्मिंदा करना और मेरे खिलाफ भावनाएं भड़काने का काम किया जा रहा है। यही नहीं मुझे धमकी और रेप की धमकियां मिल रही हैं। यह तब और बढ़ गया जब यूट्यूबर ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ एकतरफा वीडियो पोस्ट किया"।

