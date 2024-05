China Border Dispute: "कोई भी देश की एक इंच जमीन नहीं कब्जा नहीं कर सकता", राजनाथ सिंह ने एक बार फिर विपक्ष द्वारा लगाये जा रहे 'चीनी घुसपैठ' के आरोपों से साफ इनकार किया

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 26, 2024 09:07 AM

Next

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कथित चीनी घुसपैठ पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी देश में एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता है।