Lok Sabha Elections 2024: "नरेंद्र मोदी ने बार-बार झूठ बोला कि मुस्लिम महिलाएं अधिक बच्चे पैदा करती हैं", असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी रैली में कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 26, 2024 08:27 AM

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मौजूदा लोकसभा चुनाव में अपने भाषणों के जरिये मुसलमानों को "बार-बार अपमानित" करने का आरोप लगाया है।