सदन के अंदर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन, दस्तावेज फाड़ना, जोर से हंसने पर पाबंदी, जानिए यूपी विधानसभा के नए नियम

लखनऊ:उत्तर प्रदेश विधानसभा नियमों का एक नया सेट पारित करने के लिए पूरी तरह तैयार है जिसके तहत सदस्य सदन के अंदर अपना मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे, दस्तावेज नहीं फाड़ सकेंगे, अध्यक्ष की ओर पीठ करके खड़े या बैठ नहीं सकेंगे।

नए नियमों के एक बार पारित होने के बाद, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, 2023, यूपी विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, 1958 की जगह ले लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया, "नया नियम सोमवार को पेश किया गया था। इस पर चर्चा बुधवार को होगी और उसके बाद इसे पारित किया जाएगा।“

Uttar Pradesh legislative assembly proposes to bar its members from carrying mobile phones and displaying flags, banners, other such symbols and arms in the House.



These restrictions will be applicable if the new rules recommended by the rule committee of the House take effect. pic.twitter.com/bc85M1SNbt