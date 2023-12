संसद के बाहर गिरफ्तार हुईं नीलम आजाद ने किसानों और पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था, घरवालों ने दी जानकारी

Highlights नीलम आज़ाद के बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था हाल के दिनों में उसने कई बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था

नई दिल्ली : संसद की सुरक्षा में चूक मामले में गिरफ्कार की गई नीलम आज़ाद के बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। नीलम हरियाणा के जींद जिले के घसो खुर्द गांव की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई हिसार से पूरी की है। उनके छोटे भाई ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात की। संसद सुरक्षा उल्लंघन की आरोपी नीलम के छोटे भाई राम निवास ने बताया कि हमें कोई सुराग नहीं था कि वह दिल्ली गई थी। हमें बस इतना पता था कि वह अपनी पढाई के लिए हिसार में थी।

राम निवास ने बताया कि वह परसों हमसे मिलने आई थी और कल यह कहकर चली गई कि वह हिसार जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल के दिनों में उसने कई बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया था।

#WATCH | Jind, Haryana | Younger brother of one of the accused - Neelam - who was caught from outside the Parliament, says, "...We didn't even know that she went to Delhi. All we knew was that she was in Hisar for her studies...She had visited us the day before yesterday and… pic.twitter.com/tTtYm3tXfP