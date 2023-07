NCP Crisis: एनसीपी में आपसी कलह के बीच रोहित पवार का बड़ा दावा, बोले- "दिसंबर में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव..."

Highlights शरद पवार के पोते ने कहा कि दिसंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो सकते है। रोहित पवार का कहना है कि लोकसभा चुनाव इसी साल दिसंबर में होंगे आज शरद पवार और अजित पवार खेमे के विधायकों की बैठक हैं

मुंबई: महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में मचे आपसी घमासान के बीच पार्टी प्रमुख शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार ने बड़ा दावा किया है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "इसी साल दिसंबर में लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं।

उनके इस दावे से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के कुछ अधिकारियों को हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की मरम्मत और निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर बोलते हुए रोहित पवार ने साफ कहा कि लोकसभा या राज्य चुनाव से पांच-छह महीने पहले ईवीएम की चेकिंग रिपोर्ट ली जाती है और चार दिन पहले महाराष्ट्र के कुछ अधिकारियों को ईवीएम की मरम्मत और निर्माण शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

#WATCH | On Maharashtra political situation, NCP MLA Rohit Pawar (grand nephew of NCP chief Sharad Pawar) says "EVM machines are checked 5-6 months before Lok Sabha or state elections and 4 days ago Maharashtra officials have been instructed to start manufacturing EVM machines.… pic.twitter.com/rOzXHYx2lJ