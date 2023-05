जम्मू-कश्मीर के एक दर्जन इलाकों पर एनआईए की छापेमारी, आतंकी साजिश मामले में कार्रवाई

By अंजली चौहान | Published: May 2, 2023 10:11 AM

जम्मू-कश्मीर में एनआईए मंगलवार को करीब 12 स्थानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एनआईए की ये कार्रवाई पिछले साल के एक मामले में की जा रही है।

फाइल फोटो