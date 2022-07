नेशनल हेराल्ड मामलाः सोनिया गांधी से पूछताछ जारी, प्रियंका गांधी भी मौजूद; ईडी दफ्तर में डॉक्टरों, आराम के लिए कमरे की व्यवस्था

Highlights सोनिया गांधी के ईडी द्वारा तलब किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा किया सोनिया गांधी के साथ उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी भी मौजूद थीं विरोध को लेकर लोकसभा में सरकार ने कहा कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष कोई ‘सुपर ह्यूमन बीइंग’ हैं

नई दिल्लीः नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ शुरू कर चुकी है। 75 वर्षीय कांग्रेस अध्यक्ष 'जेड प्लस' सुरक्षा घेरे के बीच दोपहर के समय संघीय जांच एजेंसी के मुख्यालय पहुंचीं। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे राहुल गांधी व बेटी प्रियंका गांधी भी उनके साथ थीं।

ईडी दफ्तर के अंदर सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। सोनिया गांधी जो हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित हुईं थीं, के लिए ईडी दफ्तर में डॉक्टरों और उनके आराम करने के लिए एक कमरे की व्यवस्था की गई है। सोनिया गांधी की सेहत के मद्देनजर ईडी दफ्तर में डॉक्टरों को बुलाया गया है। वहीं ज्यादा पूछताछ के दौरान आराम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए एक अलग से कमरे की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली पुलिस ने सोनिया गांधी के जनपथ स्थित आवास और ईडी कार्यालय के बीच एक किलोमीटर के रास्ते पर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती कर रखी है। इलाके के आसपास यातायात पर पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके मद्देनजर नई एडवाइजरी जारी की है। वहीं पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई की आलोचना की है और इसे ''राजनीतिक प्रतिशोध'' करार दिया है।

